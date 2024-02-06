Etkisiz hale getirilen teröristin ablası yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan Cem Ömür'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için 31 Ekim 2023'te alınan ifadesine yer verildi. Cem Ömür'ün ifadesinde, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa Suruç ilçesinde Kültür merkezi önünde meydana gelen patlamanın ardından eylem hazırlığı yaptıklarını, örgütün Çayan Mahallesi sorumlusu Necmiye Birkoç'a eylemde kullanması için molotofları teslim ettiğini söylediği yer aldı. İddianamede, 14 Aralık 2023 tarihinde tutuklanan şüpheli Necmiye Birkoç'un DHKP/C terör örgütü adına molotoflu eylem hazırlığı yaptığı, kent ormanında Orhan Çınar'dan silah eğitimi aldığı, Nurtepe Mahallesi alan yapılanma sorumlusu olduğu, Birkoç'un ayrıca Dilek Doğan'ın ölümüyle ilgili olaylara katılarak kolluk kuvvetlerine silahlı saldırıda bulunduğu şeklinde eylemleri gerçekleştirdiğine dair tanık beyanlarının, olay yeri inceleme raporu, kolluk tutanakları olduğu kaydedildi. Şüpheli Necmiye Birçok hakkında "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapsi istendi.