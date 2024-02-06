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Deprem anına ilişkin yeni görüntüler

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binada acil biriminde sağlık memuru olarak görev yapan Metin Yılmaz, Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği deprem programında 6 Şubat deprem anında çektiği görüntüleri gösterdi.

Deprem anına ilişkin yeni görüntüler mask
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İlk kez ortaya çıkan görüntüde bir hemşirenin sarsıntının şiddetiyle ayakta zor durduğu ve ‘hastalar’ diye bağırdığı görüldü.

O gün üzerindeki kıyafetlerle bugün programa katıldığını söyleyen Yılmaz, aynı acıları tekrar yaşamamayı diledi.

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06 Şub 2024 - 16:11 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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