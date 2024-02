"Tüm yanlışları telafi edeceğiz"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“ Bir yıl önce bugün; millet olarak asrın acısını yaşadık. Kahramanmaraş merkezli iki depremde 53 bin 537 insanımızı kaybettik, 107 bin 204 vatandaşımız yaralandı. Milletçe acının her türlüsünü yaşamakla kalmadık, yanlışın da her türlüsünü maalesef gördük. Deprem günlerinde insanımıza; merhamet edilecek yerde hakaret edildi. Acısı olana saygı duyulacak yerde acısı olandan saygı beklendi. Yardım etmek için not alınacak yerde hesap görmek için not alındı. Susulması gereken yerde üretimden konuşuldu. Eksikler, giderileceği yerde inkâr edildi. Yöneticilerin aklına hesap gününün gelmesi gerektiği yerde, eksiklikler için bahaneler üretildi. Afet sonrasında 2 milyondan fazla vatandaşımız barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. En az 5 milyon vatandaşımız göç etti. 658 bin çalışan, geçim olanaklarını kaybetti. Ülkemizde binalarımız değil, şehirlerimiz yıkıldı. Ve böylesi bir acıdan tam bir yıl sonra milletimize bir büyük yanlış daha yapıldı. Deprem bölgemize, aba altından sopa gösterildi, üstü kapalı tehdit edildi. Deprem öncesinde hazırlıksız, deprem anında yetersiz ve deprem sonrasında tehditkâr olanlara ve hâlâ insanımıza yanlış yapmaya devam edenlere söyleyecek sözümüz kalmadı, artık onları Allah’a havale ediyoruz. Afet bölgesi, tehdit edilecek yer değil, hizmet edilecek yerdir. Devlet adamlığı da bunu gerektirir. Yaşadığımız büyük acının birinci yılında, afetzede vatandaşlarımıza yapılan maddi manevi tüm yanlışları telafi edeceğimizin sözünü veriyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.”