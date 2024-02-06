Samsun'da gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü

Olay, Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre; apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Terzi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzi, burada hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin gönül ilişkisi yaşadığı M.D. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi.