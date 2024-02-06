TİSK deprem bölgesinde çalışmaya devam edecek

TİSK'ten yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, TİSK'in katkılarıyla bölgenin önceliklerine yönelik yardım kampanyalarından konteyner kentler kurulmasına, afetzedelere ücretsiz psikolojik destek hizmeti sağlanmasından bankaların çağrı merkezlerinin konteyner kentlerde de yer almasına, gençlere kodlama eğitimi verilmesine kadar birçok çalışmanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Deprem illerinin ihtiyaçları dikkate alınarak, yeni proje planlamalarının da devam ettiği bildirilen açıklamada, AFAD ile gerçekleştirilen " Türkiye Tek Yürek" Kampanyası'na 25 milyon lira bağış yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, TİSK'in depremin sadece ilk haftasında üye işveren sendikaları, bağlı işletmeler ve bu işletmelerin bağlı olduğu holdinglerden yapılan nakdi bağışlarla deprem bölgesi için 10 milyar liranın üstünde bağışta bulunduğu belirtilerek, TİSK ekosisteminin bölgeye sürekli ayni yardım malzemesi gönderdiği, bölgede binlerce konteynerden oluşan kentlerin kurulduğu vurgulandı.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için Yeşilay iş birliğiyle Psikososyal Destek Projesi'nin hayata geçirildiği, depremzedelere yönelik destek hattının depremden kısa süre sonra hizmet vermeye başladığı anlatıldı.

- "Bölgeye maddi manevi destek vermeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, konfederasyonlarının, depremin ilk günlerinden itibaren bölge halkının yanında olduğunu belirterek, bağlı işletmelerde çalışan madenciler ve arama-kurtarma ekiplerinin yüzlerce kişiyi kurtardığını kaydetti.

Akkol, "Mart ayında 'bölgeyi yalnız bırakmayacağız' diye bölge halkına ve devletimize TİSK olarak söz vermiştik. Bu sözümüzü tuttuk. Biz halen oradayız. Teşkilatımızla beraber, projelerimizle beraber, bölgeye maddi manevi destek vermeye devam ediyoruz. Yaşadığımız büyük felaketin üstesinden gelebilmenin yolunun birlik beraberlik ruhu ve işbirliği içinde yapacağımız çalışmalardan geçtiğini her zaman ifade ettik. TİSK olarak, durmadan, yılmadan, unutmadan, istikrarlı bir şekilde yardım ve desteklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.