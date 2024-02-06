Dümen arızası yapan gemi kurtarıldı

Yalova'dan Yunanistan'a gitmekte olan 81 metre uzunluğundaki Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'RISE1905' isimli genel kargo gemisi, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde dümen arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-15’ römorkörleri ve Kıyı Emniyeti-9 botu, sevk edildi. Diğer gemi kaptanları da arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülen gemi, alanda demir attı.