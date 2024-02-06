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Terör propagandasına 6 gözaltı

Diyarbakır'da, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmasında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 8 şüpheliden 6'sı, yakalanıp gözaltına alındı.

Terör propagandasına 6 gözaltı mask
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmesi amacıyla TEM ve İstihbarat şube müdürlükleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile koordineli çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, Dicle ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler M.K., Y.E., M.T., M.Ö., Y.Y. ve K.B. yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2'si kurusıkı 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 şarjör, 518 fişek, 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

# Operasyon, ile, edildi, çalışma, sevk

06 Şub 2024 - 15:01 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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