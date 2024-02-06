En fazla silah Cilvegözü ve Karkamış'ta ele geçirildi

Ali Baran Fayık

Ankara- Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılığına ilişkin Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a soru sordu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesine Bakan Bolat imzalı yanıt geldi.

Yanıtta, 2023 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen denetim ve operasyonlar sonucu 45 farklı olayda toplam 5 bin 383 adet fişek, 104 adet tabanca, 59 adet tüfek, 7 bin 144 adet mermi, 9 adet kesici delici alet ile 11 bin 448 adet silah aksam, parça ve aksesuarı türünde eşya yakalaması gerçekleştirildiği kaydedildi. Söz konusu yakalamalardan 29 olayın kara gümrük kapılarında gerçekleştiği belirtilen yanıtta, eşya miktarı bakımından Cilvegözü ve Karkamış Sınır Kapılarının öne çıktığı vurgulandı.

1 milyon TL üzerinde kültür varlığı ele geçirildi

2023 yılında Ticaret Bakanlığınca 19 olayda 3 bin 924 adet, 1 milyon 347 bin TL değerinde kültür varlığının ele geçirildiği ifade edildi. Söz konusu 19 yakalama olayının 13’ü hava, 2’si deniz ve 3’ünün kara gümrük kapılarında geriye kalan 1 olayında şehir merkezinde gerçekleştiğine işaret edildi.

İstanbul Havalimanı Başta geliyor

En fazla olayın İstanbul Havalimanında yaşandığı belirtilen yanıtta, “Yakalanan eşya miktarı ve değeri göz önüne alındığında ise Adana Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Kayseri Havalimanı ve Mersin/Taşucu Limanı öne çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Yanıtta, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, konusu suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü vurgulandı.