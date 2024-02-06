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Fenerbahçe maç hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe maç hazırlıklarını tamamladı mask
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Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

# Fenerbahçe, Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası

06 Şub 2024 - 14:35 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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