Verimlilik proje yarışmasında ilk 6'da yer aldı

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, "Pancar Ayıklama Ünitesi Tasarımı Projesi" 596 proje arasından finale kalan 74 proje içerisinde yeşil dönüşüm kategorisinde ilk altıya girme başarısını elde etti.

Kayseri Şeker bu proje ile şeker pancarının ön temizleme işleminde açığa çıkan atığın içindeki parçanın, tasarlanan pancar ayıklama ünitesi ile verimli bir şekilde ayrıştırılarak üretime geri kazandırılması amaçladı.

Kayseri Şeker'in stratejik hedeflerinden birisi olan sıfır atık politikası gereği, Ar-Ge Birimi ve İşletme birimlerince, hayata geçirilen bu proje sayesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası 2022-2023 kampanya dönemi atıklardan geri kazanılan şeker pancarı parçalarıyla 877 ton şeker, 178 ton melas ve bin 441 ton şeker pancarı küspe miktarları artırılarak verimlilik sağlandı.