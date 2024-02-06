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Okulda veliye bıçaklı saldırı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Murat Tosun (32) hayatını kaybetti.

Okulda veliye bıçaklı saldırı mask
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Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okula çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken; bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tosun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.

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06 Şub 2024 - 13:21 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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