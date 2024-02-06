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39 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunan adalarına gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmen de kurtarıldı.

39 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı mask
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Şubat'ta saat 22.10’da Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler lastik bottaki 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler aynı tarihte saat 07.55 ve 17.50’te Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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06 Şub 2024 - 13:19 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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