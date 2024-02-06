39 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Şubat'ta saat 22.10’da Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler lastik bottaki 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler aynı tarihte saat 07.55 ve 17.50’te Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.