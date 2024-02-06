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"Acının dili birdir"

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünü andı. Maşalyan, “Acının dili birdir” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde toplumun farklı kesimlerinden birçok isim bir araya gelerek bir video mesaj yayınladı. 'Yaralarımızı birlikte saracağız' başlıklı video mesajda, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Gazeteci Aram Kuran, Eğitimci Satenik Nişan, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Op. Dr. Aret Kamar, Sanatçı Febyo Taşel, Futbolcu Amir Hadziahmetovic, İş İnsanı Laki Vingas, Prof. Dr. Arus Yumul, Koro Şefi Hagop Mamigonyan yer aldı.

Acının rengi, dili, dini, ırkı, milleti ve mezhebi olmadığının altını çizmeyi amaçladıklarını söyleyen Gazeteci Aram Kuran,  “Hep birlikte bir olduğumuzu ve Türkiye olduğumuzu, birlikteyken her türlü zorluğu atlatabileceğimizi düşünüp tüm Luys Medya ailesi el ele verip bu kısa filmi oluşturduk. Bizi kırmayıp hissettiklerimize katkı sağlayan başta ruhani babamız Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Zorlukları ancak birlikte aşabiliriz” dedi.

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06 Şub 2024 - 13:16 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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