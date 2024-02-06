Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnceğiz Mahallesi, Hanice Caddesi'nde meydana geldi. Kubilay Uyanık kullandığı 34 ZAB 79 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Ardından takla atan araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinde bulunan Seda Uyanık, Çağla Uyanık ve Kubilay Uyanık vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Turan Uyanık ve eşi Nedret Uyanık'ın ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden karı koca jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sev edildi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan araç sürücüsü Kubilay Uyanık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.