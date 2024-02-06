Beypazarı'na yeni spor salonu

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaat alanında incelemede bulundu, ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı.
Kapalı spor salonunun 1000 kişi kapasiteli olacağını belirten Kaplan, "Spor salonunda basketbol sahası, 2 antreman sahası, 6 soyunma odası, 4 antrenör odası, 24 duş, 1 voleybol-hentbol-basketbol sahası ve dahası yer alıyor." dedi.
Kaplan, kapalı spor salonunun yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.