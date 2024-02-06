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Beypazarı'na yeni spor salonu

Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 1000 kişilik kapalı spor salonu yapımına başlandı.

Beypazarı'nda kapalı spor salonu yapımına başlandı mask

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaat alanında incelemede bulundu, ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı.

Kapalı spor salonunun 1000 kişi kapasiteli olacağını belirten Kaplan, "Spor salonunda basketbol sahası, 2 antreman sahası, 6 soyunma odası, 4 antrenör odası, 24 duş, 1 voleybol-hentbol-basketbol sahası ve dahası yer alıyor." dedi.

Kaplan, kapalı spor salonunun yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

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# BEYPAZARI, Kapalı Spor Salonu, ilgili

06 Şub 2024 - 12:59 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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