Evli adamla ilişkisi ortaya çıktı!

Ukrayna kökenli Karolina Shiino, Japonya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazandı, ancak bir gazetenin evli bir doktorla ilişkisini ortaya çıkarması sonucunda tacını bırakmak zorunda kaldı. Shiino'nun kökeni nedeniyle tartışma yarattı ve özür dilemek suretiyle tacı geri verdi.

Japonya'da düzenlenen güzellik yarışmasını kazanan Ukrayna kökenli Karolina Shiino, bir gazetenin evli bir doktorla ilişkisini açığa çıkarmasının ardından tacını bırakmak zorunda kaldı.

26 yaşındaki Shiino, sadece iki hafta önce Japonya'nın güzellik kraliçesi seçilmişti, ancak kazanması kökeni sebebiyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bazıları, vatandaşlığı olanın tacını takmasını alkışlarken, diğerleri geleneksel Japon güzellik ideallerini yansıtmadığını belirtti. Tartışmaların ortasında, yerel bir dergi, Karolina'nın evli bir adamla olan ilişkisini açığa çıkardı.

Shukan Bunshun tarafından yayınlanan haberde, Shiino'nun evli bir doktorla ilişkisi olduğu iddia edildi. Adam herhangi bir yorum yapmadı. Yarışma organizatörleri, ilk açıklamalarında Shiino'nun evli bir adamla ilişkisi olduğunu bilmediklerini söyledi. Ancak daha sonra her şeyden haberdar olduklarını itiraf etti.

Tacını geri veren Shiino, yaptığı açıklamada özür diledi. Özür açıklamasında şunları ifade etti: "Yarattığım büyük sorun ve beni destekleyenleri aldattığım için gerçekten üzgünüm." Shiino, 22 Ocak'ta tacı giyen ilk Avrupalı kökenli kişi olmuştu. Ukrayna'da doğduktan sonra annesiyle beş yaşındayken Japonya'ya taşındı ve üvey babasının Japon soyadını aldı. Akıcı Japonca konuşup yazıyor ve 2022'de Japon vatandaşı oldu. Unvanı aldığında, konuşmasında şunları söylemişti: "Birçok kez Japon olarak kabul edilmedim, ancak bugün Japon olarak tanındığım için dolu dolu minnet duyuyorum."