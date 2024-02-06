MMK’nin net karı yüzde 68,2 arttı

Türkiye'de de faaliyet gösteren MMK’den yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 artarak 763,4 milyar rubleye çıktı.
Söz konusu dönemde şirketin net karı da yüzde 68,2 artarak 118,3 milyar rubleye yükseldi.
MMK, Türkiye’de de Hatay Dörtyol’daki tesisinde üretim yapıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.