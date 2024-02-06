- Ekonomi

MMK’nin net karı yüzde 68,2 arttı

Rusya’nın en büyük metalürji şirketlerinden MMK’nin net karının, geçen yıl 2022’ye göre yüzde 68,2 artarak 118,3 milyar rubleye (yaklaşık 1,3 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

06 Şub 2024 - 12:57 AA - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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