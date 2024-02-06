MMK’nin net karı yüzde 68,2 arttı

Türkiye'de de faaliyet gösteren MMK’den yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 artarak 763,4 milyar rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde şirketin net karı da yüzde 68,2 artarak 118,3 milyar rubleye yükseldi.

MMK, Türkiye’de de Hatay Dörtyol’daki tesisinde üretim yapıyor.





