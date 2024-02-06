Minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a kandil programı için gidenleri taşıyan Cengiz Kılıç yönetimindeki 34 CVB 732 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki Fatma Özer (53) hayatını kaybederken, Cengiz Kılıç (20), Hatice Tekin (53) ve Seyithan Değer (52) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fatma Özer’in cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.

Minibüste toplam 15 yolcunun bulunduğu, aracın muayenesinin olmadığı ve sürücü Cengiz Kılıç’ın ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, başka bir araçla gidecekleri yere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.