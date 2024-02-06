- Gündem

Minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a kandil programı için gidenleri taşıyan Cengiz Kılıç yönetimindeki 34 CVB 732 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki Fatma Özer (53) hayatını kaybederken, Cengiz Kılıç (20), Hatice Tekin (53) ve Seyithan Değer (52) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fatma Özer’in cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.

Minibüste toplam 15 yolcunun bulunduğu, aracın muayenesinin olmadığı ve sürücü Cengiz Kılıç’ın ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, başka bir araçla gidecekleri yere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# saat, istanbul, sevk, edildi, olduğu, bir, için, ilgili

06 Şub 2024 - 12:51 DHA Düzce- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL