"BRC-20 standardında önemli bir değer görüyoruz"

Yılın ilk ayını geride bırakan kripto para ekosisteminde 2024’e damga vurması beklenen önemli temalar da netleşmeye başladı. Bu temalar içinde Ordinaller ve BRC-20 kripto para birimi standartları öne çıktı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Gate.io’nun da aralarında olduğu dünyanın önde gelen borsaları tarafından benimsenen BRC-20 standardı, kripto ekosisteminde 2024’ün öne çıkan temalarından biri olacak gibi görünüyor. Ekosistemin kanaat önderlerinin de fırsat ve risklerini yakından takip ettiği bu standart, Bitcoin’in gelişiminde önemli bir köşe taşı” dedi.

Mart 2023’te geliştirilen, Bitcoin’in en küçük birimi olan satoshi’ler üzerine veri yazıtlarını mümkün kılan Ordinals protokolü, yeni bir tür kripto para birimi standardı olarak dikkat çekerken, güncel bir rapor bu ilgiyi doğruladı. Fransa merkezli bir blokzinciri analitiği şirketi olan Kaiko tarafından ocak ayının ortasında yayımlanan bir raporda, ORDI, SATS ve RATS gibi öne çıkan BRC-20 kripto para birimlerinin işlem hacminin Kasım 2023'ten bu yana 10-15 milyon dolar seviyelerinden 500 milyon doların üzerine çıkarak 10 kat arttığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

CoinMarketCap tarafından listelenen BRC-20 kripto para birimi listesindeki 60 token’ın toplam piyasa değerinin 2,4 milyarı aştığı görülürken, pazar liderliğini ORDI üstlendi. ORDI’yi 1000SATS, TRAC, MUBI, LEVER gibi kripto para birimleri izledi. BRC-20 kripto para birimi standardının Casey Rodarmor tarafından geliştirilen Ordinals protokolünün bir uzantısı olduğunu belirten Kafkas Sönmez, “Bitcoin blokzincirinde değiştirilebilir token’lar oluşturan bu standart, Bitcoin ağı için daha karmaşık ve daha çok fayda içeren bir yenilik anlamına geliyor. Nasıl Ethereum ağlarında ERC-20 token standardı merkezde konumlanırken, BRC-20 teknolojisi de Bitcoin’in geleceği için yeni olasılıkların kapısını aralıyor. BRC-20, bazı yorumların işaret ettiği üzere Bitcoin’den rol çalarak normal işlemlerin yerini alma riski oluşturmuyor. Aksine blokzincirindeki blok verimliliğini artırıyor” ifadelerini kullandı.

BİTCOİN’İN YENİLİKÇİ DOĞASINI HATIRLATIYOR

Ethereum zincirinde 2017’de başlayan ERC-20 token’ların artışını izleyen dönemde, Ethereum fiyatının bir yıl içinde 30 kata yakın arttığını ifade eden Sönmez, “Çeşitli yorumlarda BRC-20, Bitcoin ekosisteminin Ethereum’daki bu başarıyı kopyalama yaklaşımı olarak değerlendiriliyor. Eleştirenleri olsa da BRC-20 standardının savunucuları, Ordinaller ve BRC-20 teknolojilerinin kriptoyu yeniden eğlenceli hale getirdiğini ve Bitcoin ekosisteminin deneysel ve yenilikçi doğasını hatırlattığını düşünüyor. Ethereum Vakfı kurucularının dahi Ordinaller teknolojisinin ‘gerçekten bir şeyler yapma kültürü’nü temsil ettiğine yönelik yorumları var. BRC-20, 2024’te üstel büyüme potansiyeliyle Bitcoin ekosistemi için değer vaat ediyor” diye konuştu.