Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda, iki polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye taşınırken, Adliye giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri, olay yerinde inceleme gerçekleştiriyor.
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Çağlayan Adliyesi'nde 2 polis yaralandı
Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda, iki polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye taşınırken, Adliye giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri, olay yerinde inceleme gerçekleştiriyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.