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Çağlayan Adliyesi'nde 2 polis yaralandı

Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda, iki polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye taşınırken, Adliye giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri, olay yerinde inceleme gerçekleştiriyor.

Çağlayan Adliyesi'nde 2 polis yaralandı mask

Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda, iki polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye taşınırken, Adliye giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri, olay yerinde inceleme gerçekleştiriyor.

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06 Şub 2024 - 12:29 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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