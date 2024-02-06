Abbas SATIR

Ciddibazlar Tiyatro Topluluğu tarafından, Avusturyalı ünlü müzik adamı Wolfgang Amadeus Mozart’ın gizemli ölümü, ilk kez bir tiyatroda sergileniyor. Alman Yazar Ernst Wilhelm Heine’ın Mozart’ı Kim Öldürdü? Haydn’ın Kafasını Kim Kesti? adlı kitabından uyarlanan oyun, izleyicilerle birlikte bir sohbet ortamında gerçekleşiyor.

Batuhan Yalçın’ın sahneye koyup kendisinin de de rol aldığı“Mozart’ı Kim Öldürdü “oyununda Çağıl Doğan, Furkan Ulu, Doğa Patır, Ilgım İpekçi, Sude Özdemir başarılı bir oyun sergiliyor. Işık Kumandada Tutku Lal Demirci ve Kondüvit ise Elif Demir görev yapıyor.

TÜRK MARŞI’NIN BESTECİSİ

Süpervizör Batuhan Yalçın, oyuna başlamadan önce izleyicilere Mozart hakkında bilgi veriyor. Ünlü Türk Marşının bestecisi olan, daha 5 yaşında iken piyano çalmaya başlayan sanatçının ölümüne kadar oda, opera, senfoni, koro ve konçerto olmak üzere 600’den fazla eser bestelediğini belirterek, çok kısa zamanda ünlenen ve klasik batı müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Mozart’ın nasıl öldüğünü, aşığının kocası tarafından zehirlendiği mi, yoksa yeteneğini kıskanan birileri mi onu öldürdü? gibi sorular yönelterek bu gizemli ölümün sırlarını izleyicilerle birlikte çözmeye çalışıyor.

Oyunda rol alan müfettiş, Mozart’ın 35 yaşındayken aniden yatağa düşüp ölmesinin, sıradan bir ölüm olmadığını, kasıtlı olarak zehirlendiğini bunun, Mozart’ın dehasını deliler gibi kıskandığı bilinen besteci Antonio Salieri’nin marifeti olduğunu söylerken, kendisine ilaç veren aile doktoru ve eşin de süpheliler arasında olduğunu ileri sürüyor.

DELİ Mİ DAHİ Mİ?

Süpervüzör Batuhan Yalçın, bir tahtaya,Mozart “Deli mi?” yoksa “Dahi mi” diye yazıyor. İzleyicilerden oyun süresince hangisinin olduğunu telefonlarının ışıkları ile belirlenmesini istiyor.

Oyun sonunda delilik ve dahilik üzerine tiyatro izleyicilerin görüşlerini alıyor.

Oyunda Mozart’ın çocukluğundan başlayıp, baba baskıyla geçen gençlik yılları ve evliliği sergileniyor. Birbirinden ilginç ve heyecan verici bölümler sergilenirken, aslında sadece ünlü sanatçıların başından geçenleri değil, bir dönemin yaşayış tarzını, bilgi birikimini, hayata bakışlarını ve değer yargılarını da öğrenmiş oluyoruz.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLMÜŞ

Oyundan bağımız olarak baktığımızda, ünlü Türk Marşını besteleyen Mozart’ın ilginç bir hayatı var. Kendisi gibi bir müzisyen olan Babasının tam olarak etkisinde kalmış, genç yaşına rağmen çocuksu davranışlarını hep sürdürmüş. Kazandığı paraların hesabını bilmeyen sanatçı son yıllarını yoksulluk içinde kıvrana kıvrana geçirmiş. Yakın dostlarına biraz borç vermeleri için “Bana yardım eder miydiniz? Oh, lütfen ediniz…” diye neredeyse yalvaran mektuplar yazmak zorunda kalmış. Fırtınalı kış öğleden sonrasında soğuk bedeni toprağa verilirken kimsecikleri de bulamamış. Ünlü sanatçı ne yazık ki kimsesizler mezarlığına gömülmüş.



Aslında oyun küçük bir sahnede sergileniyor ama, izleyicileri büyük muhteşem saraylar ve ışıltılı opera salonlarına götürüyor.

OYUN SONRASI SICAK ŞARAP

Ciddibazlar Tiyatro Topluluğu, izleyicilere bu güne kadar alışılmamış bir ikramda bulunuyor. Oyun sonrası izleyicilere sıcak şarap ikram ediliyor. İzleyiciler bir taraftan sıcak şaraplarını yudumlarken diğer yandan da oyun hakkında oyuncularla sohbet etmeye ve Mozart’ın “deli mi, dahi mi” olduğu konusunda görüşlerini ve yorumlarını alıyorlar.

Ciddibazlar Tiyatro Topluluğunun genç oyuncuların başarıyla sergiledikleri “Mozart’ı Kim Öldürdü” izlemeye değer bir oyun.