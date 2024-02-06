06 Şub 2024 - 12:03 - Gündem

Köprüden otomobille düşen genç öldü

Ankara'da, köprü bariyerine çarparak ikiye bölünen ve bir kısmı köprüden düşen otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.