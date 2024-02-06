Samsun'daki saldırının 4 şüphelisi adliyede

Olay, dün akşam, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. A.K.T. (21), E.T. (24), B.Ç. (26) ve M.B. (23), hafif ticari araçla gelip sokakta yürüyen ve daha önce küfürleşmeden dolayı husumetli oldukları Cevdet G.'ye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Cevdet G. baldırından yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla yaralı, sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma yapan polis, şüphelileri 1 saat içinde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.