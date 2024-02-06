4.1 milyon kişiye psikolojik destek

Bakan Göktaş, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, 2023 yılı boyunca yürüttükleri çalışmaların temel önceliği ve odağının deprem bölgesine ve depremden etkilenen vatandaşlara yönelik olduğunu belirtti. Deprem bölgesinde vatandaşların yanında yer alarak acılarına ortak olduklarını belirten Bakan Göktaş, "Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye’nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk" dedi.

'300 SOSYAL MARKET KURDUK'

Bakan Göktaş, afetin ardından 1341 kişilik Afet Acil Sosyal Yardım ve 4466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini ve acil ihtiyaçlar için 1,85 milyar TL aktardıklarını belirtti. Göktaş, afet alanında ihtiyaç duyulan malzemelerin lojistik planlamasının yanı sıra teminini de sağladıklarını ifade ederek, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 88 ayni bağış deposu kurduklarını belirtti. Bakan Göktaş, deprem bölgesinde 206, deprem bölgesi dışındaki illerde 94 olmak üzere toplamda 300 sosyal market kurdukları belirterek, "Bölgede 14 Mobil Sosyal Market TIR'ını faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Ayni bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım TIR'ını ayni yardım depolarına yönlendirdik" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Göktaş, psikososyal destek ekiplerince hastanelerde, çadırlarda ve vatandaşların yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenenlerle birebir görüşmeler yaptıklarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirterek, "Psikososyal Destek Hizmeti kapsamında 4,1 milyon kişiye ulaştık. Deprem bölgelerinde afetin olumsuz etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlığı artırmak için bireysel görüşmeler, psikoeğitim ve grup çalışmaları gerçekleştirdik. Verdiğimiz psikoeğitimlerde toplu yaşam alanlarının getirebileceği riskleri dikkate alarak mahremiyet, hijyen, aile içi iletişim gibi konuları önceliklendirdik. Çocukların gelişim dönemlerine bağlı olarak farklı psikoeğitimler gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenledik. Ayrıca bakanlığımız koordinasyonunda olmak üzere çeşitli STK’lar da vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı" dedi.

'6 MOLA EVİ HİZMETE AÇILDI'

Göktaş, deprem sonrasında profesyonel bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettikleri 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1290 vatandaşın farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarına yerleştirildiği belirtti. Göktaş, "Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evini hizmete açtık. Vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler yürütülmesi, çocuk ve aile dostu merkezlerin kurulması amacıyla Bakanlığımız ile sivil toplum kuruluşları arasında 'İş Birliği Protokolleri' imzaladık. Güçlü iş birlikleriyle bölgemizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen kardeşlerimiz için canla başla sahada aktif bir şekilde çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.