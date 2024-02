Taksicilerden kabin talebi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge'nin 'Üşümesin' diye aracına aldığı müşteri tarafından öldürülmesi, taksicilerin can güvenliğinin sağlanmasını gündeme getirdi. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, mesleklerine sahip çıkmak, can güvenliklerinin sağlanması için uğraştıklarını söyledi. Taksi sahipleri olarak her zaman şoförlerin yanında olduklarını belirten Pala, "Oğuz gibi canı yanan ya da ölen olmasın istiyoruz. Bunun için taksici esnafının tek kurtuluşu; araç kabini. Avrupa ve Amerika'da örneklerini gördüğümüz üzere araç kabinleri mevcut. 'Bizde kabin yapılmaz' diye bir şey yok. Bu konuda yerli aracımız olan Togg'dan yararlanılabilir. Elektrikli olması da bizim için avantaj" dedi.

'ÖNCELİKLE CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM'

ÖTV ve KDV'den faydalanarak aldıkları taksilerinin 5 yılı doldurduğunu aktaran Pala, "Araçlarımız eskidi. Şu anda Cumhurbaşkanı'mız KDV ve ÖTV'den muaf olarak torba yasanın içerisinde yeni bir kanun çıkarıyor. Türkiye'de 100 binin üzerinde taksi var. Bu yerli otomobilimiz Togg için de büyük bir pazar. Taksicilere özel kabinli bir araç çıkarılmasını istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanına, Ulaştırma Bakanına ve İçişleri Bakanına seslenmek istiyorum. Artık taksilerimizde çalışacak şoför bulamıyoruz. Taksi şoförlerinin eşi, çocuğu evde tedirgin. Can güvenliğini sağlayamazsak; ehliyeti olmayana, arabası olmayana ya da hasta olana kim hizmet edecek? Bu nedenle öncelikle can güvenliğini sağlamamız lazım" diye konuştu.

'ARAÇ İÇİNDE KAMERAYA KARŞI DEĞİLİZ ANCAK ÖNLEYİCİ DEĞİL'

'Araç kamerasına karşı' olmadıklarını vurgulayan Pala, şöyle devam etti:

"Ancak önleyici değil. Son yaşanan olayda da bin 700 tane kamera kaydı izlenmiş ve yakalanmış. Aracın içinde kamera olmasa da yakalanırdı ama en azından caydırıcı etkisi var. Takside gece, gündüz çalışan şoför arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu kabin olayı gündeme gelene kadar, can güvenliklerini garanti altına alana kadar daha dikkatli olsunlar. Tek ve maskeli kişileri ya da şüphelendikleri yolcuları almasınlar. Bu konularla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Kabin illaki olacak, bunun takipçisiyiz. Çünkü 1 ay önce de Buca'da bir taksici arkadaşımız yine taş ile saldırıya uğradı. 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 10 oranında gasp olayı yaşıyoruz."