Gazze'de açlık soykırım silahı olarak kullanılıyor

Fakhri, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de gıdayı "soykırım silahı" olarak kullanmasını değerlendirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana özellikle sivillerin gıdaya ve suya ulaşımını engellemek için saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Fakhri, "İsrail, açıkça Gazze'deki tüm sivillerin gıdaya erişimini sistematik olarak engelliyor. BM insani yardım ekipleri, Gazze'de gıdaya ve suya ihtiyacı olan herkese ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu bildirdi. Bunun en büyük nedeni İsrail'in insani yardımları engellemesi." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye gıda ve su girişini engellemesiyle bölgede kıtlığın baş gösterdiğine dikkati çeken Fakhri, BM'nin son verilerinin Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin açlık çektiğini, geri kalanların ise yetersiz beslendiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Fakhri, temiz suya ve gıdaya erişimin bu kadar zor olduğu başka bir çatışma bölgesinin bulunmadığını dile getirerek, "İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı, Filistin halkına karşı silah olarak kullanıyor. Gazze'de 2 milyon 200 bin kişinin aç olduğunu biliyoruz. Daha önce hiç bu kadar çok insanın tamamen aç bırakıldığını görmemiştik." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi 16 yıldır abluka altında tutmasının da gıdaya erişimde yaşanan sıkıntıların nedenlerinden olduğunu aktaran Fakhri, İsrail'in saldırılarında planlı olarak sivil altyapıyı, hastaneleri ve fırınları hedef aldığını anımsattı.

Fakhri, İsrail'in öncelikli hedefleri arasında Gazze'de gıda sistemini yok edip Filistinlilerin bölgeyi terk etmesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'in insanların gıdaya erişim sağlayacağı tüm alternatif yolları kapatmak için uğraştığını belirtti.

İsrail'in Gazzelilerin gıdaya erişimini engellemesinin savaş suçu olduğunun altını çizen Fakhri, "İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirdi. Bu açıkça bir savaş suçu çünkü sivil hedeflere yönelik ayrım gözetmeyen, orantısız saldırılar söz konusu. İnsan hakları terimleriyle ifade etmek gerekirse bu bir soykırım. Filistinliler sadece Filistinli oldukları için hedef alınıyor." görüşünü paylaştı.

Fakhri, İsrail'in tarım arazilerini ve gıda işlenen işletmeleri vurduğunu, denize erişimi engellediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son raporlar, İsrail ordusunun kara saldırısı başladığı günden bu yana kuzey Gazze'deki meyve bahçeleri, seralar da dahil olmak üzere tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 22'sini ve ayrıca balıkçı teknelerinin yüzde 70'ini yok ettiği yönünde. Çoğu fırın, yakıt, su ve un eksikliğinin yanı sıra yapısal hasar nedeniyle faaliyet gösteremiyor. İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin evlerinin yüzde 60'ından fazlasını da yok etti. Bu da her türlü yiyeceği pişirme olanağını doğrudan etkiledi. Temiz suya erişimin azalması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılması önemli ölçüde arttı."

ÖMER FARUK MADANOĞLU