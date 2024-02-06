Bucaspor'dan yeni transferler

Sarı-lacivertliler, Vanspor'dan Şerif Doğan, 1461 Trabzon'dan Nizamettin Çalışkan, Kuşadasıspor'dan Metin Arda Çetin ve Göztepe'den Berkin Özgün'ü renklerine bağladı. Devre arasında birçok as futbocusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan Bucaspor 1928, ara transferde ise yaptığı takviyelerle kadrosunu baştan aşağı yeniledi.
Sıralamada 42 puanla 6'ncı basamakta yer alan İzmir ekibi, bu hafta evinde Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.