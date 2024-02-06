- Spor

Bucaspor'dan yeni transferler

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında sadece 1 galibiyet alıp şampiyonluk yarışında geriye düşen Bucaspor 1928, 4 takviye birden gerçekleştirdi.

Bucaspor'dan yeni transferler mask

Sarı-lacivertliler, Vanspor'dan Şerif Doğan, 1461 Trabzon'dan Nizamettin Çalışkan, Kuşadasıspor'dan Metin Arda Çetin ve Göztepe'den Berkin Özgün'ü renklerine bağladı. Devre arasında birçok as futbocusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan Bucaspor 1928, ara transferde ise yaptığı takviyelerle kadrosunu baştan aşağı yeniledi.

Sıralamada 42 puanla 6'ncı basamakta yer alan İzmir ekibi, bu hafta evinde Altınordu ile karşı karşıya gelecek

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06 Şub 2024 - 11:17 DHA İzmir- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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