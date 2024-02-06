- Asayiş

Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde asker eğlencesine katılan A.Y., tabancasıyla rastgele ateş açması sonucu karnına isabet eden mermi nedeniyle yaralanan zabıta Abdullah Karadayı, olay yerinde yaralandı.

Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla yaralandı mask
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eskiyörük Mahallesi'ndeki düğün, nişan, eğlencelerin düzenlendiği üzeri kapalı alanda meydana geldi. Alandaki asker eğlencesine katılan A.Y., arkadaşlarıyla oynarken tabanca ile rastgele ateş etti. Bu sırada mermi, oynayanları izleyen Abdullah Karadayı'ya isabet etti. A.Y.'nin 20 metre ilerisinde yer alan Karadayı'nın yaralandığını fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Karadayı, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karın boşluğundan yaralanan ve akciğerinde kanama meydana gelen Karadayı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serik Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Karadayı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Karadayı'yı yaralayan merminin sonrasında da bir araca isabet ettiği belirlendi. Asker eğlencesine katılanların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, olaydan önce A.Y.'nin pistte oynayanların yanından geçtiği anlar yer aldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Y. ifadesinde; art niyeti olmadığı ve eğlence sırasında rastgele ateş ettiğini söyledi.

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06 Şub 2024 - 11:16 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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