"Nişanlımın Babası Eski Sevgilim Çıktı"

Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan 27 yaşındaki hostes Sedef, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Sedef'in nişanlısının babasıyla geçmişte ilişki yaşadığını açıklaması, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Sedef, şunları dile getirdi: "Nişanlım Kaan ile arkadaşlarımın bulunduğu bir tatilde tanıştık. Aramızda çok fazla ortak nokta vardı ve birbirimize yakınlaştık. Kısa bir süre sonra nişanlandık. Daha önce ciddi ilişkilerim olmuştu. Babam ben henüz bebekken vefat ettiği için onun sevgisini hiç tatmamıştım. İlişkilerimde sadece sevgilim değil, aynı zamanda bir baba figürü de aradığım için genellikle benden yaşça büyük kişilerle birlikte oldum. Nişanlım benden 2 yaş büyüktür. Hostes olarak çalıştığım için bir uçuş sırasında Hikmet adında bir pilotla ilişki yaşadım. Hikmet benden 20 yaş büyüktü. Uçuşlarımı aldırdığı için birlikte çok zaman geçiriyorduk. 2 yıl boyunca süren bir ilişki yaşadık ve bu dönem çok güzeldi. Hikmet'le birlikte hem kadınlığımı hem de içimdeki baba özlemini tatmin ediyordum. Hikmet, benim ciddi olduğumu anladığında ilişkimizi sonlandırdı."

"Ben 2 yıl sonra Kaan'la nişanlandım. Kaan'ın babasıyla ilişkisi çok kötüydü. İkimiz de baba hasreti çekiyorduk. Nişanlandıktan sonra Kaan'ın babasıyla tanıştım ve o kişi benim eski sevgilim Hikmet çıktı. Hikmet'le ilişkimizde sadece oğlunun olduğunu söyledi ve hiç fotoğrafını göstermemişti. Kaan'a söylediğimde büyük bir çıkmaza girdim çünkü tepkileri çok büyük oldu. Sarsıldım... Kaan beni babasıyla tanıştırmak için bir restorana götürdü, karşımda Hikmet'i görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yaşadığım ilişkilerden pişman değilim ama Hikmet beni kullanmıştı. Hikmet beni gördüğünde çok rahat davrandı."