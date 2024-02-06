Bir grup genç yolu kapattı

Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi’nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı. Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekindi ve maytap patlattı. Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.