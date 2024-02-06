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Bir grup genç yolu kapattı

Antalya'da asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı, o anlar cep telefonuyla kayda alındı. 

Bir grup genç yolu kapattı mask
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Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi’nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı. Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekindi ve maytap patlattı. Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.

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06 Şub 2024 - 10:05 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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