3 ilçede kar tatili

Van'ın 3 ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı sebebiyle, bugün eğitime ara verildi. Aynı gün içerisinde bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kadın personel de idari izinli kabul edilecek.

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Murdaiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.