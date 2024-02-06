"Sessiz yürüyüş" ile anıldı

Anıt Alanı'ndan saat 04.00'te başlayan yürüyüş, ilk depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki alışveriş merkezi önünde sona erdi.Burada depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.