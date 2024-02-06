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Enkazların kaldırıldığı alanlarda anıldı

Adana'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı.

Enkazların kaldırıldığı alanlarda anıldı mask
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde Adana’da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yaşamını yitirenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde depremde yıkılan Alpargün Apartmanı’nda hayatını kaybeden 96 kişi için yakınları anma etkinliği düzenledi. İlk depremin yaşandığı saat 04.17'de binanın enkazının kaldırıldığı alana gelen vatandaşlar, ‘Hayatlarımız enkaz altında kaldı’, ‘Acımız da öfkemiz de büyük’ yazılı pankartlar açtı. Duygu dolu anların yaşandığı anmaya katılanlar, kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktü. Kalabalık, binanın tutuklu müteahhidi Hasan Alpargün’e en ağır cezanın verilmesini istedi.

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06 Şub 2024 - 06:42 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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