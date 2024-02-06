'Saat kulesi' önünde anıldılar

Adıyaman'da, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerinin birinci yıl dönümünde binlerce kişi bir araya geldi. Atatürk Bulvarı’ndaki Valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, bulvar üzerindeki depremde duran saat kulesinin önünü kadar yürüdü. Yürüyüşe Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, yakınlarını kaybedenler ve depremde arama yapan gönüllülerden oluşan kurtarma ekipleri de katıldı. Saat kulesinin önüne karanfil bırakan kalabalık, ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Anmada, sela ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.