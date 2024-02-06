Sahte polis kimliği ile yakalandı!

Tuzla’da, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin denetimi sırasında, şüphe üzerine O6 PAP 47 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü Yusuf Çetin'in ehliyeti olmadığı belirlenirken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 363 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 47 bin 750 TL, 400 Euro, 385 Dolar ve sahte polis kimlik kartı ele geçirildi. Yediemin otoparkına çekilen 06 PAP 47 plakalı aracın sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Yusuf Çetin, Tuzla Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.