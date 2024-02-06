İlçe başkanları AK Parti'ye geçti

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye Yüzyılı hedefimizde beraber yol yürüyeceğimiz Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı ve Serhat Mahallesi muhtarı Bahadır Koç'un AK Parti üyeliklerini gerçekleştirdik. Yeni dava arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
# Gelecek, Yenimahalle, akparti, Başkan, Türkiye, için, Sosyal Medya, Yol
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.