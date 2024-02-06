- Siyaset

İlçe başkanları AK Parti'ye geçti

Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye üye oldu.

İlçe başkanları AK Parti'ye geçti mask
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AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye Yüzyılı hedefimizde beraber yol yürüyeceğimiz Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı ve Serhat Mahallesi muhtarı Bahadır Koç'un AK Parti üyeliklerini gerçekleştirdik. Yeni dava arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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06 Şub 2024 - 05:22 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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