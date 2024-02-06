Mansur Yavaş; "Ayakta kalacağız!"

6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana geldi, Türkiye'yi derinden etkileyen bu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberliğin önemini de vurgulayarak, "Dayanışmayla ayakta kalacağız" dedi
Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; " Bir yıl önce bugün zaman durdu ve bir daha kaldığı yerden devam etmedi. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan acılı ailelere sabır diliyorum. Dayanışmayla ayakta kalacağız."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.