Mansur Yavaş; "Ayakta kalacağız!"

6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana geldi, Türkiye'yi derinden etkileyen bu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberliğin önemini de vurgulayarak, "Dayanışmayla ayakta kalacağız" dedi

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; " Bir yıl önce bugün zaman durdu ve bir daha kaldığı yerden devam etmedi. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan acılı ailelere sabır diliyorum. Dayanışmayla ayakta kalacağız."