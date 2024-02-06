- Asayiş

Refüjdeki ağaca çarptı, yaralılar var!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, motoru yerinden fırladı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Refüjdeki ağaca çarptı, yaralılar var! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, gece saatlerinde merkez İzmit ilçesi Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkisinde meydana geldi. A.E.B. (27) yönetimdeki 20 AEB 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı, ağaca çarptıktan sonra yola savruldu. Bariyerlere de çarparak duran otomobilin motoru yerinden fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonucu yaralanan şoför A.E.B., yolcular B.B. (26), B.K. (26), M.B.A. (26) ve A.K. (26) ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırırken araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan A.K.'nın durumun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Kaza, Kocaeli, Yaralı, ISE, olduğu, Sağlık, edildi, sevk, ilgili, itfaiye

06 Şub 2024 - 02:37 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL