Özgür Özel Hatay'da olacak!

6 Şubat 2023 saat 4:17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin birinci yılı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve parti grubu deprem bölgelerini ziyaret edecek.

Özel ve parti grubu ilk olarak gece saat 4:17'de Hatay'da yapılacak olan anma törenine katılacak.