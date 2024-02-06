- Gündem

78 kişi yaşamını yitirmişti, duygusal anma!

Malatya'da  depremde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey apartmanı arsası önünde anma etkinliği düzenleyen depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

78 kişi yaşamını yitirmişti, duygusal anma! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki Hakimbey apartmanı merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Aralarında Milli Basketbolcu Nilay Akdoğan'ında bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yakınlarını enkaz altına kaybeden vatandaşlar anma etkinliği düzenledi. Bina enkazının kaldırıldığı arsaya gelen vatandaşlar, 'Adalet-6 Şubat, Hakimbey- 4:17' yazıp kaybettikleri yakınlarını anmak için gecenin ilk saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

# duygusal, hakimbeyapartmanı, duygusalanma, hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Deprem, için, şubat, hayatını kaybetti

06 Şub 2024 - 01:48 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL