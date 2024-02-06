78 kişi yaşamını yitirmişti, duygusal anma!

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki Hakimbey apartmanı merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Aralarında Milli Basketbolcu Nilay Akdoğan'ında bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yakınlarını enkaz altına kaybeden vatandaşlar anma etkinliği düzenledi. Bina enkazının kaldırıldığı arsaya gelen vatandaşlar, 'Adalet-6 Şubat, Hakimbey- 4:17' yazıp kaybettikleri yakınlarını anmak için gecenin ilk saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.