Unutmadık!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli bu iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybederken, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Binlerce vatandaş evsiz ve işsiz kaldı.

Öte yandan, akıllarda enkazlardan kurtarılan vatandaşların unutulmayan bazı kareleri ve sahneleri kaldı. İşte o videolardan biri, TTK'nin Zonguldak Kilimli İlçesinde bulunan Karadon müessesinin madencileri tarafından kurtarılan küçük bir kız çocuğunun kurtarıldığı için gülümsediği o anlar akıllarda kalan anlardan sadece birisi.