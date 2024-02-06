Unutmadık!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli bu iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybederken, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Binlerce vatandaş evsiz ve işsiz kaldı.
Öte yandan, akıllarda enkazlardan kurtarılan vatandaşların unutulmayan bazı kareleri ve sahneleri kaldı. İşte o videolardan biri, TTK'nin Zonguldak Kilimli İlçesinde bulunan Karadon müessesinin madencileri tarafından kurtarılan küçük bir kız çocuğunun kurtarıldığı için gülümsediği o anlar akıllarda kalan anlardan sadece birisi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.