Japonlu İmajo'nun Alevilik merakı!

Tez konusu olarak Alevilik ve Bektaşiliği araştıran Tokyo Üniversitesi Kültürel Antropoloji Bilim Dalı Doktora öğrencisi Naohiko İmajon, Alevi ve Bektaşiler ile bir araya gelerek, kültürlerini anlamaya çalışıyor.

Öte yandan Doktora öğrencisi İmajon'un Youtube kanalında Alevilere ait türküleri saz eşliğinde söylediği videolar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı vatandaşlar tarafından güzel karşılanan videolar, bazılarının ise şaka konusu oldu.

TÜRKİYE'DEKİ SAZLI SÖZLÜ ORTAMI ÖZLEDİM.

İmajon'un Youtube kanalında dikkat çeken bir nokta ise açıklama kısmına yazdığı sözler oldu. İmajon, Türkiye'de sazlı sözlü ortamları özlediğini ifade ederek şunları yazdı; "Japonya’da kültürel antropoloji bilim dalında doktora öğrencisiyim. 2015 yılından beri Aleviler ve Bektaşileri tanıyarak kültürden insanı tanımaya çalışıyorum. Türkiye’deki sazlı sözlü muhabbet ortamını çok özledim, o yüzden buraya gelmeye ihtiyaç duydum."

ALEVİLİK NEDİR?

Türkiye'de önemli bir dini inanç ve kültür olarak varlığını sürdüren Alevilik, İslam'ın özgün bir yorumunu benimseyen bir topluluktur. Alevilik, öğretilerini Ali ibn Abi Talib'e, İslam'ın dördüncü halifesine dayandırırken, aynı zamanda özgün ritüelleri, semboller ve ibadet biçimleriyle dikkat çeker. Alevilik, genellikle İslam'ın ana akım mezheplerinden farklıdır. Cem adı verilen toplu ibadetleri, dede liderliğindeki cem evlerinde gerçekleştirilir. Ayrıca, Alevi cem evleri, diğer İslam ibadet yerlerinden farklı mimari tasarımlarıyla tanınır.

Alevilikte, insan haklarına, eşitliğe ve adalet ilkesine büyük vurgu yapılır. Cinsiyet eşitliği ve hoşgörü, Alevi inançlarının temel taşları arasında yer alır. Bu topluluk, birlikte yaşama ve farklı inançlara saygı prensiplerine önem verir.

Ancak, Alevilik hakkında geniş bir çeşitlilik söz konusudur ve Alevilik, tek bir homojen grup olarak değil, çeşitli mezhepler, kültürler ve coğrafyalar arasında farklılıklar gösteren geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Son yıllarda, Alevilik ve bu inanç sistemine sahip olan bireylerin toplumsal konumu ve hakları konusundaki tartışmalar, Türkiye'nin sosyal ve kültürel dinamiklerinde önemli bir yer tutmaktadır.