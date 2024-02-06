- Asayiş

Midibüs devrildi : 11 polis yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 11 polis yaralandı.

Midibüs devrildi : 11 polis yaralı mask
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Kaza, gece saatlerinde D817 Karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin iharı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen midibüste yaralanan 11 polis, ambulanslarla Dörtyol, İskenderun ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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06 Şub 2024 - 00:12 DHA Hatay- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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