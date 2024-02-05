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Malatya'da okullar tatil edildi mi ?

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısı ile eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Malatya'da okullar tatil edildi mi ? mask

Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümü dolayısı ile ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısı ile yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

# Okul, TATİL, 6 şubat, ile, şubat, Sosyal Medya, Kahramanmaraş, 2024

05 Şub 2024 - 23:39 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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