Gıda Ürünü Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/125214

1-İdarenin a) Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEKHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No:10 06800 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3122987791 - 3122664754 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Gıda Ürünü Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Kuru gıda, tavuk, süt , ekmek, sebze ve meyve ürünleri ve Dondurulumuş Gıda alımı (6 kısım)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yükseköğretim Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yemekhane Şube Müdürlüğü (Üniversiteler Mah.1600 Cd.No:10 Bilkent/Çankaya ANKARA) ç) Süresi/teslim tarihi : - İhale konusu ürünler idarenin siparişleri üzerine partiler halinde istenilen miktar ve zamanlarda teslim edilecektir. - İdare, ürünlerin siparişlerini resmi yazı, eposta, telefon veya faks ile verebilecektir. - Siparişler, Yemekhane Müdürlüğünce iki gün öncesinden yükleniciye bildirilecektir. - Sipariş verilen ürünlerin teslimatları her kısmın Teknik Şartnamelerinde belirtilen saatlerde idareye teslim edilecektir. - Siparişler ihtiyaca göre günlük veya haftalık olarak da verilebilecektir. - Siparişten sonra yapılacak değişiklikler yükleniciye bir gün önce haber verilecektir d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.02.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yükseköğretim Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı B-7 Blok 3.kat Toplantı odası (Üniversiteler Mahallesi 1600.cd.no:10 Bilkent Çankaya/ANKARA)



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



