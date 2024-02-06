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T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/192 EsasDAVALILAR :ALİ RIZA ÇALDIRAN Durali Alıç Mah. 976 Sok. Çalkan Arena Sitesi No:14/30 Mamak/ ANKARADavacı Gelecek Varlık Yönetimi...

T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN mask

ESAS NO : 2023/192 Esas

DAVALILAR :ALİ RIZA ÇALDIRAN Durali Alıç Mah. 976 Sok. Çalkan Arena Sitesi No:14/30 Mamak/ ANKARA
Davacı Gelecek Varlık Yönetimi AŞ tarafından Ali Rıza Çaldıran vd hakkında açılan tasarrufun iptali davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Ali Rıza Çaldıran'a dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup,
29/02/2024 günü saat 10:25'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01977993

06 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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