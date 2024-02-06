T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR :ALİ RIZA ÇALDIRAN Durali Alıç Mah. 976 Sok. Çalkan Arena Sitesi No:14/30 Mamak/ ANKARA
Davacı Gelecek Varlık Yönetimi AŞ tarafından Ali Rıza Çaldıran vd hakkında açılan tasarrufun iptali davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Ali Rıza Çaldıran'a dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup,
29/02/2024 günü saat 10:25'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.
DAVALILAR :ALİ RIZA ÇALDIRAN Durali Alıç Mah. 976 Sok. Çalkan Arena Sitesi No:14/30 Mamak/ ANKARA
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.