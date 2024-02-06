T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/41 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN: Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, ULUPINAR Mahalle/Köy, 111 Ada, 374 Parsel, nolu taşınmaz Belediyelerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir. tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Geometrik formu yamuk olup, köy içine doğru azalan bir eğimi vardır. Üzerinde 2 katlı bir bina ve muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz Köy içi imar parsellerine çok yakın olup, çevresinde 2 katlı köy evleri mevcuttur. Taşınmaz, kuş uçuşu yaklaşık olarak Ulupınar Köy muhtarlığının 80m. Ulupınar Camisine 80m. mesafede güneyinde yer almaktadır. Taşınmazın yanına kadar araçla ulaşılabilmektedir. Bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri gelmiş bulunmaktadır. üzerinde 2 katlı bir bina bulunmaktadır. Bina; Betonarme karkas bir yapıdır. Zemin ve 1.normal kat olmak üzere 2 katlıdır. Toplamda 2 adet daireden oluşmaktadır. Dış duvarları sıva üzeri akrilik dış cephe boyası ile boyalı, çatısı kiremit kaplıdır. Bina dış kapıları vernikli ahşap kapıdır. Isınma Sistemi katı yakıtlıdır. Bina yaklaşık 23-25 yıllık yapıdır. Binanın Toplam İnşaat alanı; Binanın zemin kat oturma alanı 63,00m2, 1. Kat oturma alanı 103 m2 olmak üzere Toplam oturma alanı 166,00m2. olarak tespit edilmiştir. Zemin katın ön kısmında 13,00m2.alanlı tavanı OSB, üzeri yalıtımlı şıngıl kaplı sundurması bulunmaktadır. Zemin katın; giriş holü, mutfak, 2 oda, banyo bölümlerinden oluştuğu, odalarda zeminlerin laminant, mutfakta ise kara mozaik olduğu, banyonun duvarlarının yarıya kadar seramik kaplı olduğu, banyoda ayaklı lavabo, klozet ve duş bataryası olduğu, mutfakta laminant tezgah, çelik eviye ve profil kapaklı dolap, mutfakta ocak olduğu, kapılar ve pencerelerin vernikli ahşap pencerelerin demir korkuluklu olduğu, Mutfak kapısının daire kapısından bağımsız sundurma bölümünden açıldığı, 1.katın; daireye seramik kaplı ve ferforje Korkuluklu merdivenle Ulaşılmakta, Daire Giriş Kapısının Vernikli ahşap kapıdır. Giriş holü, salon+mutfak+2 oda, banyo, Wc, yüklük ve 2 adet balkon bulunduğu, salon ve odaların zemininin laminant parke, duvarlarının sıva üzeri boyalı, Mutfak, Banyo, Wc de zemin ve duvarların seramik kaplı olduğu, Mutfakta mermerit tezgah, profil kapaklı dolap bulunduğu, banyoda ayaklı lavabo, klozet, duş bataryası, Wc de seramik tuvalet taşı bulunduğu, Kapılarının ahşap kapı, salon ve oda pençelerinin PVC olduğu belirtilmiştir. Bina; Çevre ve Şehircilik, İklim Bakanlığının yayınladığı Yapı yaklaşık maliyet yapı sınıfına göre 3/A sınıfına girdiği, yapının, yıpranması ise % 20 olarak takdir edilmiştir. Ağaç Cinsi-Yaşı - Adeti-Birim Fiyatı /Tutarı : Sedirağacı 15-20 yaş -9 adet-2.700,00 TLServi ağacı 15-20 yaş 9adet - 2.700,00 TL, Porsuk ağacı 15-20yaş1 adet 250,00 TL, Ihlamur ağacı 10-15 yaş1 adet 350,00 TL ve Muhtelif Meyve ağacı 10-15 yaş 14 adet3.920,00 TL olmak üzere toplam.9.920,00 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Ulupınar Mahallesi 111 Ada 374 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 2.976,01 m2

Kıymeti : 1.753.923,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.