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T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1538 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara...

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1538 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1538 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, KIZILCA Mahalle/Köy, H.Bayram Değirm Mevkii, 155 Ada, 1 Parsel, TARLA cinsindeki taşınmaz
Adresi : Kızılca Mahallesi, Hacı Bayram Değirmen Mevkii, 155 Ada, 1 Parsel Mamak /Ankara
Yüzölçümü : 17,83 m²
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalmakta olup tamamı ile imarsızdır. İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre "Çevre Yolu 19 Mayıs Bulvarı Yoncası" kapsamında kamulaştırılacak alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 20.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 14:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, KIBRIS-İMAR Mahalle/Köy, 39559 Ada, 8 Parsel, ARSA cinsindeki taşınmazın 2/167 arsa pay paydası
Adresi : Kıbrıs (Tapuda Kıbrıs-İmar) Mahallesi,1959. Sokak, 39559 Ada 8 Parsel Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 3.340,00 m2
Arsa Payı : 2/167
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında "konut" lejantlı olup ön çekme mesafesi 10.00 m, yan çekme mesafesi 7.00 m, E: 1.50, Yençok: 18 Kat ve ayrık nizam yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır. Konu Ego Genel Müdürlüğü lehine taşınmazın 588 m² lik kısmı için daimi, 1823 m²lik kısmı için de geçici irtifa hakkı tesisine dair kesinleşmiş mahkeme kararı 20/02/2007 - 3038 yevmiye
Not : İlgili kurumun cevabi yazısı ilan ekinde mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01977686

06 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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