Vincin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Galericiler Sitesi Kavşağı’nda Gaddar K. idaresindeki vinç, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR’a çarptı. Kazada Gaddar K. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedaviye alındı. Gaddar K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.