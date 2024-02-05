Kamyon şoförü yakalandı 

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün saat 23.45 sıralarında yaşanan olayda, dorse kapağı açık olarak ilerleyen hafriyat yüklü kamyondan yola dökülen moloz parçaları büyük tehlikeye sebep olmuş ve onlar başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kamyon şoförü olduğu belirlenen A.G.Z.'yi yakaladı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılan A.G.Z.'ye 'Yükü karayoluna dökülecek şekilde yüklemek' suçundan bin 506 lira idari para cezası uygulandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.